Coronavirus, ceo Lufthansa: Impatto strutturale ma non perdiamo ottimismo

di abf

Roma, 19 mar. (LaPresse) - "La crisi del coronavirus impatterà strutturalmente Lufthansa, ma non perdiamo nostro ottimismo perchè siamo molto preparati nella gestione delle crisi, non possiamo dimenticare come reagimmo a Germanwings". Così l'amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr durtante la conference call odierna per i conti 2019.

