Coronavirus, Centeno: Recovery Fund dovrà avere scadenza a lungo termine

di fct

Milano, 8 mag. (LaPresse) - Il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno ritiene che il Recovery Fund creato per aiutare l'Unione europea ad uscire dalla crisi dettata dal coronavirus dovrà presentare "scadenze decisamente a lungo termine" per il finanziamento degli Stati membri. "L'accumulazione del debito richiede che questo fondo sia in grado di distribuire i costi nel tempo, quindi abbiamo sicuramente bisogno di scadenze lunghe", ha dichiarato Centeno in un'intervista a Bloomberg Tv, senza escludere che il Fondo possa avere durata centennale. Per Centeno "siamo stati abbastanza veloci, flessibili, innovativi nella risposta a questa crisi e penso che il Recovery fund debba seguire queste linee guida". Secondo il presidente dell'Eurogruppo il Recovery Fund dovrà avere una dimensione "considerevole".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata