Coronavirus, Centeno: Norme fiscali e aiuti Stato Ue non impediranno sostegno

di fct

Milano, 16 mar. (LaPresse) - ""Assicuremo che le regole fiscali europee e le norme sugli aiuti di Stato non ostacoleranno il supporto delle nostre economie. La flessibilità c'è e sarà pienamente utilizzata". Così il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, in un videomessagio diffuso prima della riunione dei ministri dell'Economia e delle Finanze Ue. L'Eurogruppo in riunione oggi "si focalizzerà nel dare una risposta sulle ricadute economiche del coronavirus", sottolinea Centeno. "A causa delle rigorose misure restrittive in corso e per assicurare la presenza dei ministri" delle finanze "di tutti i paesi, ci incontreremo in videochiamata", chiarisce Centeno.

