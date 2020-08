Coronavirus, (Celotto) Contributi Europa: Ogni anno persi miliardi di fondi

Torino, 1 ago. (LaPresse) - "L'Italia ogni anno perde miliardi di euro di contributi europei, perché tantissime persone non li conoscono e non sanno dove trovare le informazioni". Lo dichiara Luca Celotto, ChiefGrowth Officer & Partner di Contributi Europa, sottolineando che "in questo momento storico il Covid ha ulteriormente peggiorato una situazione economica già gravissima" e illustrando il portale Contributieuropa.com.

"Contributieuropa.com - spiega Celotto - è un portale facile e gratuito per ottenere fondi comunitari e contributi pubblici. Il management e i consulenti di Contributi Europa, insieme ai partner Trigenia e Finanza Impresa, aiutano e supportano imprese, aspiranti imprenditori, professionisti, Enti pubblici a scoprire i contributi europei riservati per loro, fornendo tutti gli strumenti necessari per poterne usufruire. Contributi Europa, inoltre, possiede il know-how necessario anche per sostenere e coinvolgere associazioni di categoria, banche ed istituzioni per colmare il gap informativo sui fondi comunitari".

"Contributi Europa annovera un network di oltre 40 partner su tutto il territorio nazionale fra cui spiccano Trigenia (specialista nella digital innovation, nell'efficienza energetica e nella gestione delle pratiche di finanziamento agevolato connesse) e Finanza & Impresa(specialista nel settore agricolo, vitivinicolo e agroalimentare, per la gestione, pianificazione e presentazione delle domande di finanza agevolata)", conclude Celotto.

