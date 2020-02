Coronavirus, Cattolica Assicurazioni revoca assemblea 7 marzo

di lal

Milano, 25 feb. (LaPresse) - Cattolica Assicurazioni a deciso di revocare l'assemblea straordinaria sul cambio di statuto prevista per il 6-7 marzo della prossima settimana per l'emergenza coronavirus. Lo annuncia una nota. L'assise sarà accorpata alla riunione dei soci già fissata per il 24-25 aprile 2020. "Il consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni - recita il comunicato -, riunitosi oggi a Verona sotto la presidenza di Paolo Bedoni, valutata la situazione che si è venuta a determinare in conseguenza della nota emergenza epidemiologica da Covid-19, dei provvedimenti già assunti, o che potranno essere prossimamente assunti da parte delle Autorità Pubbliche, e in considerazione dei fondati rischi che l'Assemblea dei Soci convocata per il 6-7 marzo 2020 a Verona non possa tenersi per esigenze di sicurezza della comunità, dispone, a causa della circostanza oggettiva sopravvenuta, la revoca della convocazione dell'Assemblea straordinaria predetta per il giorno 6/7 marzo 2020". "Il Cda - conclude la nota - rinvia l'adunanza alla data del 24/25 aprile 2020, in oncomitanza con la programmata Assemblea ordinaria dei Soci, provvedendo a tutte le opportune e migliori formalità di comunicazione ai Soci, al mercato e alle Autorità".

