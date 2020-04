Coronavirus, Catalfo: Protocollo sicurezza rafforza tutela salute lavoratori

di fct

Milano, 24 apr. (LaPresse) - "È da poco terminato il tavolo con le parti sociali per aggiornare, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato tecnico-scientifico, il protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus nei luoghi di lavoro sottoscritto il 14 marzo scorso su invito del Governo". Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, spiegando che "è stato un confronto lungo, andato avanti per tutta la notte, che si è concluso in modo proficuo e positivo. Un confronto dal quale, in vista dell'avvio della 'fase 2', la tutela della salute di tutti i lavoratori - la bussola che ci ha sempre guidati - esce ulteriormente rafforzata. Questo era il nostro obiettivo iniziale e lo abbiamo nuovamente centrato".

"Ancora una volta, Governo e parti sociali si sono dimostrati attenti alla sicurezza dei lavoratori e, più in generale, dei cittadini. Un ulteriore passo avanti per garantire alle nostre imprese di ripartire", sottolinea Catalfo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata