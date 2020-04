Coronavirus, Castagna (Bpm): Ricevute quasi 50mila richieste moratoria

di fct

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "La nostra banca ha quasi 50.000 richieste di moratoria, 10.000 le abbiamo già eseguite". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, ai microfoni di Mattino Cinque. Per Castagna "le banche sono un fattore determinante" per affrontare l'emergenza" per questo "non ci limitiamo a quello che ci chiede il governo, stiamo cercando di estendere" la possibilità di richiedere la moratoria anche per ai prestiti personali e alle ristrutturazioni". Secondo il numero uno di Banco Bpm in questa fase emergenziale "bisogna aiutarsi tutti pensando alla salvaguardia e al bene del Paese. Dobbiamo fare presto".

