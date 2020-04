Coronavirus, Cappiello (Mef): 220 mld a garanzia per moratorie, 140 mld già attivati

di vln

Torino, 29 apr. (LaPresse) - La moratoria sui prestiti ha "una potenziale platea di somme interessate dalla garanzia di 220 miliardi, di cui già 140 miliardi che sono stati attivati". Lo ha dichiarato Stefano Cappiello, dirigente generale Sistema bancario e finanziario-affari legali del ministero dell'Economia, in audizione in Commissione di inchiesta sulle banche sulle iniziative della task force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza legata al coronvavirus.

