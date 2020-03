Coronavirus, Boccia: Impossibile ora pensare a Green New Deal

di lcl

Milano 1 mar. (LaPresse) - "Non possiamo più pensare" di investire risorse in "un Green New Deal europeo. Dobbiamo fare un'operazione completamente diversa. Qui c'e' una operazione italiana in cui dobbiamo pensare di usare tutte le risorse disponibili quanto prima per attivare infrastrutture e cantieri". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in Più su Rai3.

