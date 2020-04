Coronavirus, Bce: Sfida senza precedenti, è stato necessario agire

di fct

Milano, 9 apr. (LaPresse) - Sfide di portata "molto incerta" in una situazione, quella causata dal coronavirus, "senza precedenti". E' così che la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha introdotto la riunione in videoconferenza del board di Francoforte lo scorso 18 marzo, come emerge dalle minute pubblicate oggi. "Anche le ripercussioni" del coronavirus "erano impossibili da prevedere con precisione" e "l'incertenzza sul fronte economico stava creando gravi tensioni sui mercati finanziari", per questo "è stato urgentemente necessario che il Consiglio direttivo rivalutasse la propria posizione di politica monetaria e gli strumenti necessari per affrontare le conseguenze economiche dell'evolversi della pandemia di coronavirus", si legge nelle minute.

