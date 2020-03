Coronavirus, Bce: Condizioni Tltro più favorevoli per aiuto a Pmi

di fct

Milano, 12 mar. (LaPresse) - La Banca centrale europea applicherà "condizioni notevolmente più favorevoli" per le operazioni di finanziamento alle banche - Tltro III - da giugno 2020 a giugno 2021. Lo fa sapere la Bce in una nota, spiegando che "queste operazioni sosterranno i prestiti bancari nei confronti dei soggetti più colpiti dalla diffusione del coronavirus, in particolare le piccole e medie imprese".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata