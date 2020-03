Coronavirus, Bce alza Qe: sale a 120 mld per 2020

di fct

Milano, 12 mar. (LaPresse) - "Per fornire un sostegno immediato di liquidità al sistema finanziario dell'area euro" in risposta all'emergenza Coronavirus la Bce lancia ulteriori operazioni di finanziamento a lungo termine, le Ltro, che "forniranno liquidità a condizioni favorevoli" fino all'operazione Tltro III a giugno 2020. Lo riferisce l'Eurotower in una nota. I finanziamenti saranno forniti alle banche al tasso fisso pari al tasso sui depositi, ovvero al -0,50%. "Anche se il consiglio direttivo non rileva segni significativi di tensioni sui mercato monetari o scarsa liquidità nel sistema bancario, queste operazioni forniranno un'efficace rete di protezione in caso di necessità".

