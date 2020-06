Coronavirus, Bce alza Qe pandemico: sale a 1.350 mld

di fct

Milano, 4 giu. (LaPresse) - La Bce ha deciso di aumentare la dotazione per il proprio 'Qe pandemico', il programma di acquisto titoli in risposta all'emergenza coronavirus (Pepp) di 600 miliardi di euro per un totale di 1.350 miliardi. E' quanto riferisce l'Eurotower in una nota pubblicata al termine della riunione di politica monetaria.

