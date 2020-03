Coronavirus, Baretta: Stanziamento 2 mld per sistema sanitario

di fct

Milano, 11 mar. (LaPresse) - "Pensiamo di stanziare circa 2 miliardi per i supporti tecnici, i nuovi macchinari, le mascherine, tutto quello che serve e contemporaneamente per tutto il sistema sanitario". Lo ha detto Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia in un video pubblicato sulla pagina Dacebook del Pd Veneto "Sanità innanzitutto. Immediatamente dopo dovremmo occuparci delle famiglie e del lavoro", ha continuato Baretta.

