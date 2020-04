Coronavirus, Bankitalia: Intervento Bce ha riportato ordine sui mercati

di abf

Roma, 15 apr. (LaPresse) - "Nel complesso l'intervento della politica monetaria della Bce ha avuto un ruolo determinante nel riportare ordine sui mercati. Sono in tal modo state poste le premesse per l'azione dei governi e delle istituzioni europee, a cui spetta il ruolo principale nella gestione della crisi". E' quanto si legge nel testo dell'audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria Paolo Angelini e del Capo del Servizio Stabilità finanziaria della Banca d'Italia Giorgio Gobbi davanti alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario su Iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata