Coronavirus, Bankitalia: Da Bce misure adeguate e in tempi rapidi

Roma, 15 apr. (LaPresse) - "Dalla Bce sono state messe in atto misure proporzionali e adeguate e in tempi molto rapidi". Così in audizione alla Camera il capo del dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria di Bankitalia Paolo Angelini.

