Coronavirus, Bankitalia: Azione pubblica per rilancio anche post emergenza

di fct

Milano, 29 apr. (LaPresse) - "Passata l'emergenza, l'azione pubblica sarà necessaria anche per assicurare il rilancio dell'economia". Lo ha detto il capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia Eugenio Gaiotti nell'audizione preliminare all'esame del Def 2020. "Le misure fin qui adottate - ha ricordato Gaiotti - appaiono appropriate nell'entità e nel disegno alla fase dell'epidemia in cui sono state varate: stanno contribuendo a contrastare le ripercussioni sulle famiglie e a evitare una crisi di liquidità delle imprese che avrebbe avuto conseguenze assai gravi".

