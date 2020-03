Coronavirus, Bankitalia: Affrontare rischio pandemia in piani emergenza

di fct

Milano, 20 mar. (LaPresse) - La Banca d'Italia "sottolinea la necessità fondamentale di considerare e affrontare il rischio di pandemia nei piani di emergenza. Le banche meno significative e gli altri intermediari vigilati sono invitati a rivedere i piani di continuità operativa e a considerare quali azioni possono essere intraprese in modo di minimizzare i potenziali effetti avversi della diffusione del Covid-19". Lo scrive Bankitalia in una nota, assicurando che "continuerà a monitorare l'evolvere della situazione e – in stretto raccordo con le Autorità europee e nei limiti delle proprie competenze – assumerà ulteriori iniziative, se necessario".

