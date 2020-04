Coronavirus, Bankitalia: A rischio statistiche economiche ufficiali

di fct

Milano, 14 apr. (LaPresse) - "Per chi prende decisioni di politica economica, per i mercati e per il pubblico, l'informazione statistica è come la bussola per il marinaio. Tuttavia, le misure messe in atto su scala globale per contenere la diffusione del Covid-19 avranno effetti profondi non solo sulle imprese e sulle famiglie, ma anche sulla stessa bussola che dovrebbe indicare la rotta". E' quanto scrive la Banca d'Italia in uno studio sugli effetti del coronavirus sulla produzione di statistiche ufficiali. Per Bankitalia "rischia di venire compromessa una fondamentale bussola per chi prende decisioni di politica economica, per i mercati e per il pubblico. Il problema si deve affrontare stabilendo più forti sinergie tra istituti nazionali di statistica, altri enti pubblici, aziende specializzate nella costruzione di basi informative economiche e grandi piattaforme tecnologiche".

