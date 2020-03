Coronavirus, banche centrali pronte a nuove azioni se necessario

di fct

Milano, 27 mar. (LaPresse) - I governatori e i capi della Vigilanza delle principali banche centrali del mondo, riuniti nel Ghos (group of governors and heads of supervision) sono pronti ad "agire ulteriormente se necessario" per sostenere l'economia mondiale di fronte alla minaccia coronavirus. Lo ha detto François Villeroy de Galhau, presidente del Ghos e governatore della Banca di Francia in una nota. Nella stessa nota il Ghos annuncia il rinvio a gennaio 2023 della revisione di Basilea 3 per fornire a banche e Autorità di Vigilanza "capacità aggiuntiva per rispondere immediatamente e in modo efficace all'impatto di Covid-19".

