Coronavirus, azione coordinata liquidità Fed-Bce e banche centrali

di fct

Milano, 20 mar. (LaPresse) - La Bank of Canada, la Bank of England, la Bank of Japan, la Banca centrale europea, la Federal Reserve e la Banca nazionale svizzera lanciano un'azione coordinata per migliorare ulteriormente l'offerta di liquidità attraverso le linee di swap. Le banche centrali, si legge in una nota della Fed, aumentano la frequenza delle operazioni di swap a 7 giorni, portandola da settimanale a giornaliera. Queste operazioni quotidiane inizieranno lunedì 23 marzo 2020 e proseguiranno almeno fino alla fine di aprile.

