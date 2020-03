Coronavirus, Autorità energia blocca distacchi per morosità

Milano, 12 mar. (LaPresse) - L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente blocca i distacchi per morosità per elettricità, gas e acqua per contrastare le criticità legate all'epidemia di coronavirus. "Tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità - di famiglie e piccole imprese - vengono rimandate dal 10 marzo scorso e fino al 3 aprile 2020", spiega l'Authority in una nota. "Viene inoltre istituito un conto - prosegue - presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, con disponibilità fino a 1 miliardo, per garantire la sostenibilità degli attuali e futuri interventi regolatori a favore di consumatori e utenti. Dovranno quindi essere interamente rialimentate le forniture di energia elettrica, gas e acqua eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo 2020. Dal 3 aprile il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura del cliente moroso è tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione in mora. Nel dettaglio, la sospensione dei distacchi per morosità per l'elettricità riguarda tutti i clienti in bassa tensione e per il gas tutti quelli con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.

Per il settore idrico si fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche.

