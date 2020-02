Coronavirus, Assaeroporti: Aeroporti Italia pienamente operativi

di lal

Milano, 27 feb. (LaPresse) - Gli aeroporti italiani sono "pienamente operativi" e tutti i passeggeri in partenza o in arrivo negli scali nazionali "possono continuare a fruire dei servizi e dell'assistenza offerti in aeroporto per una positiva esperienza di viaggio". Lo afferma in una nota Assaeroporti, sottolineando che "l'intera filiera aeroportuale sta mettendo in campo tutte le proprie forze e le risorse a disposizione per garantire la mobilità dei cittadini e supportare le competenti istituzioni nella complessa macchina organizzativa dei controlli sanitari".

