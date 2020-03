Coronavirus, Aspi: -40,5% traffico in ultima settimana

di abf

Roma, 13 mar. (LaPresse) - Contrazione significativa del traffico sulla rete autostradale di Aspi nell'ultima settimana. La riduzione, si legge in una nota della controllata Atlantia, è del 40,5% rispetto alla stessa settimana del 2019. Da inizio anno ad oggi il traffico sulla rete è sceso complessivamente del 4,4% rispetto all'anno passato. "In considerazione degli impatti che le misure di contrasto all'epidemia del COVID-19 stanno avendo sui volumi di traffico e sulla gestione operativa delle infrastrutture in concessione alle società controllate del gruppo, si rende noto che la società, nel perdurare della situazione di emergenza, ha deciso di pubblicare - a partire già da oggi con aggiornamento settimanale ogni mercoledì - i dati di evoluzione del traffico (fino alla data più prossima disponibile) per le principali società del gruppo in Europa sulla homepage del proprio sito internet", si legge si una nota.

