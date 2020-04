Coronavirus, Asian Development Bank: Danno economia globale 4.100mld

di fct

Milano, 3 apr. (LaPresse/AP) - La pandemia di coronavirus costerà all'economia globale fino a 4.100 miliardi di dollari, ovvero quasi il 5% di tutta l'attività economica globale. Sono le nuove stime della Asian Development Bank. La Cina, sempre in base alle previsioni dell'istituto, crescerà di solo il 2,3% nel 2020. Se le misure di contenimento proseguiranno, le perdite di Pechino potrebbero raggiungere i 692 miliardi di dollari. L'Asian Development Bank stima comunque che l'economia cinese accelererà a oltre il +7% nel 2021. L'istituto prevede per l'Eurozona un calo del Pil pari al 10% per il 2020.

