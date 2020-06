Coronavirus, Antitrust: Procedimento contro Flixbus su vendita biglietti

di lrs

Milano, 25 giu. (LaPresse) - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla base di numerose segnalazioni di consumatori, ha avviato un procedimento istruttorio ed un sub-procedimento cautelare nei confronti di Flixbus Italia Srl, società attiva nei servizi low cost di trasporto extraurbano su autobus. Oggetto del procedimento - si legge in una nota dell'Antitrust - è la vendita online di biglietti per servizi nelle date coperte dai provvedimenti governativi di blocco e limitazione della circolazione a causa del Covid19 e la successiva cancellazione degli stessi in ragione dell'emergenza sanitaria. L'Autorità ha avviato anche un sub-procedimento cautelare per sospendere immediatamente i comportamenti scorretti di Flixbus, consistiti nel non aver fornito un'adeguata informazione e assistenza ai consumatori e non aver offerto loro né l'erogazione di voucher di valore pari al prezzo del biglietto già pagato né un rimborso in denaro.

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata