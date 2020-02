Coronavirus, annullato il Salone del Turismo di Berlino

di mad

Milano, 28 feb. (LaPresse) - È stato annullato il Salone del Turismo di Berlino, uno dei principali a livello internazionale, che era in programma dal 4 all'8 marzo. La decisione, secondo quanto riferito dagli organizzatori ai media, è stata presa in via precauzionale a causa dell'epidemia di coronavirus.

