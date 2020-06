Coronavirus, annullato anche il Salone dell'auto di Ginevra 2021

di lrs

Milano, 29 giu. (LaPresse) - Il Salone dell'auto di Ginevra, in Svizzera, non si terrà neanche nel 2021. Lo hanno stabilito il Comitato e il Consiglio della Fondazione 'Salon international de l'automobile'. La decisione è stata presa "per cause di forza maggiore come risultato della pandemia di coronavirus". "La Fondazione non organizzerà un'edizione" della manifestazione "nel 2021", "il prestito dello Stato di Ginevra non sarà accettato" e "la vendita di GIMS a Palexpo SA è la soluzione preferita", si legge in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata