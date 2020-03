Coronavirus, anche Bankitalia invita stop dividendi fino 1 ottobre

di fct

Milano, 27 mar. (LaPresse) - "Nell'attuale situazione di emergenza la Banca d'Italia, accogliendo l'invito della Bce, estende alle banche meno significative sottoposte alla sua supervisione diretta la raccomandazione" sulla sospensione dei dividendi "indirizzata in data odierna dalla Banca Centrale Europea alle banche significative". Lo riferisce la Banca d'Italia in una nota, spiegando che "la raccomandazione ha l'obiettivo di destinare gli utili al rafforzamento dei mezzi propri, e di mettere il sistema finanziario nella condizione migliore per assorbire le perdite che si materializzeranno a causa dell'emergenza sanitaria e per poter continuare a sostenere l'economia". La Banca d'Italia "raccomanda quindi a tutte le banche e gruppi bancari rientranti sotto la sua supervisione che almeno fino al 1 ottobre 2020"

