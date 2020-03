Coronavirus, Alitalia: Impatto pesante, subito nuova cigs per 400 unità

di abf

Roma, 11 mar. (LaPresse) - "La diffusione del Covid19 sta producendo un impatto estremamente pesante sul trasporto aereo in Italia, ponendo l'azienda di fronte a continue criticità, quali le restrizioni decise da diversi paesi da e per l'Italia e le misure di contenimento". E' quanto si legge in una comunicazione aziendale inviata a sindacati. Ministero del lavoro, Mise e Mit.

"Tutto questo sta determinando per Alitalia una pesante riduzione del numero di passeggeri e il trend delle cancellazioni indica chiaramente che il trend si protrarrà anche per i prossimi mesi", si aggiunge.

"Alla luce di tutto questo Alitalia si trova nella condizione di dover estendere con effetto immediato l'applicazione della cigs, richiedendo la cassa per altri 400 dipendenti. Nello specifico 10 comandanti, 10 piloti, 350 dipendenti del personale di terra e 30 assistenti di volo".

