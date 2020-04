Coronavirus, Airbus: 481 mln euro di perdita primo trimestre 2020

di vln

Torino, 29 apr. (LaPresse) - Airbus ha chiuso il primo semestre del 2020 con una perdita netta di 481 milioni di euro a fronte di un utile netto, nel 1° trimestre 2019, di 40 milioni di euro. Lo comunica la società in una nota in cui spiega che sul bilancio ha pesato "l'impatto della pandemia di Covid-19". I ricavi consolidati sono diminuiti del 15,2% a 10,6 miliardi di euro (nel primo trimestre 2019 erano 12,5 miliardi di euro), "riflettendo il difficile contesto di mercato che ha avuto un impatto sul business degli aeromobili commerciali con 40 consegne in meno rispetto all'anno precedente", come si legge nella nota.

