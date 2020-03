Coronavirus, Air France sospende voli da e per Italia fino a 3 aprile

di fct

Milano, 12 mar. (LaPresse) - Air France sospende dal 14 marzo e fino al 3 aprile tutti i voli da e per l'Italia. Lo fa sapere il vettore in una nota. "Air France monitora la situazione in tempo reale e ha lavorato in stretta collaborazione con le autorità sanitarie nazionali e internazionali fin dall'apparizione dell`emergenza Covid-19", spiega la compagnia, sottolineando di adattare "il suo programma di volo in base alla domanda" e per questo "a partire dal 14 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 incluso, Air France sospenderà i collegamenti verso tutte le sue destinazioni italiane". Fino al 13 marzo, Air France effettuerà un volo giornaliero per ciascuna delle sue destinazioni in Italia per consentire ai passeggeri che lo desiderano di anticipare il loro viaggio.

