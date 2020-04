Coronavirus, Agenzia Entrate: Bonus dipendenti automatico da aprile

di fct

Milano, 3 apr. (LaPresse) - "I sostituti d'imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno". Lo precisa l'Agenzia delle Entrate in una nota.

