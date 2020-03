Coronavirus, Acea: Peggior crisi storia, a rischio 14 mln posti lavoro

di fct

Milano, 20 mar. (LaPresse) - "Questa è la peggiore crisi che abbia mai impattato l'industria dell'automotive". Lo ha dichiarato Eric-Mark Huitema, direttore generale dell'Acea - l'associazione europea dei produttori di automobili - in una nota. "Con l'arresto di tutta la produzione e l'effettiva chiusura della rete di vendita al dettaglio, sono in gioco i posti di lavoro di circa 14 milioni di europei", ha sottolineato Huitema. "Chiediamo azioni forti e coordinate a livello nazionale e dell'Ue per fornire un sostegno immediato alla liquidità per le case automobilistiche, i loro fornitori e rivenditori", ha proseguito il direttore generale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata