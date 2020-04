Coronavirus, accademici: Non tenere bloccato il Paese ancora per mesi

di fct

Milano, 2 apr. (LaPresse) - "La situazione sanitaria ed epidemiologica indotta dalla diffusione del virus Covid-19 è drammatica. Bene ha fatto il Governo a disporre misure di contenimento che stanno iniziando a produrre qualche risultato incoraggiante, le attuali misure non solo sono importanti, ma vanno fatte rispettare con particolare rigore. È evidente tuttavia che non si può immaginare di tenere bloccato il Paese ancora per mesi perché le conseguenze sociali ed economiche rischierebbero di produrre danni irreversibili,probabilmente più gravi di quelli prodotti dal virusstesso". Questo l'appello di 150 accademici e scienziati pubblicato sul Sole 24 Ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata