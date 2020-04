Coronavirus, Abi: Sforzo enorme, 3 mln platea per prestiti 25mila euro

di abf

Roma, 22 apr. (LaPresse) - "Particolare rilievo ha assunto la circolare dell'Abi del 16 aprile in tema di finanziamento fino a 25mila euro con garanzia fino al 100% fornita dal Fondo di garanzia Pmi. Si ricorda che la misura potrebbe riguardare oltre 3 milioni di soggetti tra imprese e professionisti". Così nella sua audizione in Commissione Banche Giovanni Sabatini, direttore generale Abi. "Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche e alle imprese, l'Abi ha predisposto e fornito, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25mila euro", si aggiunge.

"All'Abi e alle banche operanti in Italia si chiede uno sforzo enorme come enorme è la sfida che siamo chiamati ad affrontare", si aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata