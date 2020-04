Coronavirus, Abi: Operato con tempestività per liquidità a famiglie e imprese

di abf

Roma, 22 apr. (LaPresse) - "L'Abi ha operato e sta operando con tempestività e continuità a stretto contatto con le banche associate e con le Istituzioni per assicurare il sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese. Tale costante impegno è frutto della piena consapevolezza che le difficoltà finanziarie delle imprese e delle famiglie se non prontamente ed efficacemente affrontate si traslano presto sulle banche generando un circolo vizioso che indebolisce l'economia e ne rallenta fortemente le capacità di recupero". Così nella sua audizione in Commissione Banche Giovanni Sabatini, direttore generale Abi. "Sin dal primo manifestarsi delle conseguenze dell'emergenza coronavirus, l'ABI ha immediatamente posto in essere una serie di attività ed iniziative pro-attive a sostegno delle imprese e delle famiglie, anticipando in taluni casi e collaborando, in tutti gli altri, alle misure legislative varate", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata