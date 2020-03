Coronavirus, Abi: Evitare costi anticipazione Cig per lavoratori

di fct

Milano, 31 mar. (LaPresse) - Abi invita le banche nell'applicare la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza Covid-19 di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel decreto legge Cura Italia - rispetto al momento di pagamento dell'Inps - a "evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell'anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell'iniziativa". E' quanto scrive l'Abi in una nota. L'Abi invita inoltre "le banche e tutte le parti coinvolte, in particolare Inps, Regioni e Province autonome che gestiscono gli ammortizzatori sociali, a collaborare per assicurare la più tempestiva attuazione della convenzione".

