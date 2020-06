Coronavirus, Abi: Domande prestiti Fondo Garanzia salgono a 495 mila

di fct

Milano, 4 giu. (LaPresse) - Le domande di moratorie sui prestiti sono cresciute a ben 260 miliardi di euro con "ampissimo livello di accoglimento". Lo rileva l'Abi in una nota. Contemporaneamente, prosegue l'Abi, crescono anche le domande inviate dalle banche al Fondo di Garanzia che, al 3 giugno, sono divenute 495 mila, per oltre 23 miliardi di finanziamenti richiesti, di cui, fino a 25 mila euro, 450 mila domande, per oltre 9 miliardi di euro di finanziamenti richiesti. L'Abi sottolinea che questi sono i dati pubblici più aggiornati che rappresentano risultati "continuamente in crescita".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata