Coronavirus, Abi: Anticipo Cig banche fino a 1.400 euro

di fct

Milano, 31 mar. (LaPresse) - L'anticipo della cassa integrazione ai lavoratori a casa per l'emergenza coronavirus da parte delle banche avrà un importo forfettario complessivo fino a 1.400 euro. E' quanto si legge nella convenzione siglata nella notte tra Abi, sindacati e ministero del Lavoro. "L'anticipazione dell'indennità spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale", si legge nel testo della convenzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata