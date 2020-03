Coronavirus, Abi a governo: Aumentare risorse per Fondo Garanzia Pmi

di abf/dab

Roma, 4 mar. (LaPresse) - L'Abi, sempre per favorire la liquidità per le imprese, chiede al Governo e al Parlamento innanzitutto di aumentare le risorse e le possibilità di interventi del Fondo di Garanzia per le Pmi, di velocizzare al massimo i pagamenti della Pubblica amministrazione, di rilanciare gli investimenti con rapidità come per la ricostruzione del ponte Morandi. È quanto si legge in un documento che sarà consegnato al Governo nell'incontro di oggi pomeriggio. L'Abi chiede alle Istituzioni italiane di sollecitare l'Unione europea per utilizzare al massimo il Fondo Solidarietà europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, di escludere gli investimenti in strutture sanitarie dal Patto di Stabilità, di sospendere le più rigide regole sui crediti deteriorati per favorire le moratorie e la liquidità per le imprese.

