Eurogruppo, trovato accordo per un piano da 500 miliardi

Trovato un accordo all'Eurogruppo sulle misure per frenare la crisi economica scatenata dalla pandemia di Coronavirus: via libera a un piano da 500 miliardi, anche se per l'Italia non cancella del tutto lo spettro del Meccanismo europeo di stabilità. "Messi sul tavolo i bond europei, tolte le condizionalità del Mes" esulta però il ministro dell'Economia Gualtieri: gli aiuti non avranno le condizioni stringenti del Salva Stati, a patto che siano utilizzati per spese sanitarie. No al momento ai coronabond, la parola passa ai leader Ue che si riuniranno in Consiglio. Attacca la destra: "Una seconda Caporetto" per Matteo Salvini della Lega. "Alto tradimento" dice la leader di Fdi Giorgia Meloni.

