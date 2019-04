Conti pubblici, Tria: Deficit nominale sarà migliore di stime Ocse

di ntl/abf

Roma, 1 apr. (LaPresse) - "Credo che in termini di deficit nominale avremo un risultato migliore di quello stimato dall'Ocse". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in conferenza stampa al Mef. "Rispetteremo tutti gli impegni e cercheremo di avere un miglioramento ma negli ultimi 7 -8 mesi ogni mese tutti gli istituti si sono corretti a cascata a ogni aggiornamento delle stime del commercio internazionale - aggiunge - Il governo tiene conto di tutte le stime oltre che delle proprie, l'importante è mantenere il controllo sul deficit in termini assoluti vedremo sul deficit nominale questo dipende dal ciclo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata