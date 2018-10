Conti pubblici, Confindustria: Deficit 1,8% in 2018, stima Governo 1,6%

di abf/npf

Roma, 3 ott. (LaPresse) - I conti pubblici italiani non migliorano. Secondo il rapporto 'Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica' del Centro Studi di Confindustria infatti il deficit pubblico è stimato in calo all'1,8% del Pil nel 2018, dal 2,4% nel 2017 che include una componente una tantum legata ai salvataggi bancari. Questo risultato "è peggiorativo rispetto ad quanto immaginato dal governo uscente ad aprile, che stimava per il 2018 un rapporto deficit/Pil all'1,6% nel 2018. Nel 2019 il deficit tendenziale è previsto dal Cs intorno al 2% del Pil, che incorpora il mancato aumento dell'Iva.

