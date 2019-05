Conte: Fs perno essenziale, ruolo fondamentale per sviluppo

di abf/npf

Roma, 10 mag. (LaPresse) - "La mia presenza oggi ha un significato particolare, per riconoscere che svolgete un ruolo di perno essenziale per il sistema del trasporto nel nostro Paese. Per lo sviluppo del Paese avete un ruolo fondamentale". Così il premier Giuseppe Conte, parlando durante la presentazione del piano industriale 2019-2023.

