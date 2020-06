Consumi, Confcommercio: Ancora in forte calo, -30% a maggio

di ect

Milano, 22 giu. (LaPresse) - A maggio, nonostante l'allentamento delle misure per il contenimento della pandemia e la graduale ripresa delle attività, la domanda delle famiglie ha stentato a trovare la strada per un rapido recupero. Nel confronto annuo l'indicatore dei consumi (ICC) segnala un calo del 29,4%, dato meno negativo se confrontato con il -47% di aprile, ma che conferma grandi difficoltà soprattutto per i servizi legati alla fruizione del tempo libero. Lo rende noto Confcommercio.

