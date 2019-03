Consob, Savona: Credo mia nomina legittima, ma non brigherò per carica

di abf/npf

Roma, 6 mar. (LaPresse) - "Incompatibilità? Sono passati oltre 30 giorni e quindi governo e Parlamento credo abbiano consultato i propri legali. Se la nomina è legittima, come mi hanno assicurato, sarò felice di esercitare le nuove funzioni nell'interesse del Paese, altrimenti non brigherò per entrare in carica". Lo afferma Paolo Savona, in un'audizione in Commissione Finanze alla Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). "Non ho brigato per fare il ministro e non lo farò per la Consob - ha aggiunto l'economista sardo - Alla mia età la tentazione di tornare a prendere il sole in Sardegna è forte".

