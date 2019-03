Consob richiama al rispetto disciplina Mifid2 su risparmio

di lal

Milano, 1 mar. (AWE/LaPresse) - La Consob richiama l'attenzione degli intermediari "sul rispetto della nuova disciplina Mifid II sulla trasparenza dei costi". Lo si legge in un comunicazione sul sito della Commissione. Mifid2, ricorda Consob, "richiede un grado di trasparenza ('disclosure') sia ex ante sia ex post più alto rispetto a quello previsto dalla normativa previgente (Mifid1)" e "l'obiettivo è di assicurare che gli investitori siano consapevoli di tutti i costi e degli oneri per la valutazione degli investimenti, anche in un'ottica di confronto fra servizi e strumenti finanziari". Il cane da guardia italiano dei mercati sottolinea inoltre che "le disposizioni in materia si applicano in modo incondizionato, chiaro ed esplicito, sin dall'entrata in vigore della Mifid2" e che la Consob "vigila sulla corretta applicazione della disciplina". Gli intermediari, nell'ambito delle comunicazioni periodiche, devono informare la Consob sulle modalità adottate per conformarsi alla normativa e sugli esiti dei controlli svolti dalla funzione di compliance.

