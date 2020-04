Consiglio dei Ministri: via libera al Documento di Economia e Finanza

Dopo quasi tre ore di riunione il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al Documento di economia e finanza. "Se non si fosse materializzato il Cigno nero della crisi epidemica, l’economia italiana avrebbe potuto registrare un ritmo di crescita in graduale miglioramento nell’anno in corso" si legge in una versione ancora provvisoria del testo. Semaforo verde anche per l'autorizzazione allo scostamento di bilancio, per il valore di 55 miliardi di euro, per finanziare il Dl Aprile. Il Governo intende richiedere al Parlamento "un ulteriore innalzamento della stima di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare: la Relazione al Parlamento incrementa la deviazione temporanea di bilancio a ulteriori 55 miliardi in termini di indebitamento netto (pari a circa 3,3 punti percentuali di Pil) per il 2020 e 24,6 miliardi a valere sul 2021 (1,4 per cento del Pil)".

