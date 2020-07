Confindustria: Su Recovery Plan Ue all'altezza della sua storia

di fct

Milano, 28 lug. (LaPresse) - "L'esito del Consiglio europeo sul Recovery Plan rappresenta un buon risultato, frutto anche della paziente mediazione del nostro Governo e conferma che l'Europa è stata, in questo frangente, all'altezza della sua storia e della sua missione". E' quanto ha affermato il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, in audizione alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. "Ora - prosegue Mariotti - occorre predisporre al più presto piani d'impiego delle risorse europee che siano seri e credibili, volti al rilancio dell'economia, dell'impresa e del lavoro. Gli obiettivi, i tempi e le risorse vanno stimati ex ante con precisione, puntando alla crescita degli investimenti ed evitando, al tempo stesso, un aumento della spesa pubblica corrente".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata